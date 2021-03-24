Кузнецова: Случай с девочкой в Талдоме стал следствием «слепых зон» в работе опеки

Фото: roscongress / Илья Смирнов

Ситуация с найденной полицейскими в Подмосковье девочкой, которая была истощена, указывает на «слепые зоны» в работе органов опеки. Об этом в среду, 24 марта, сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, необходимо разобраться в сложившейся ситуации. Кузнецова подчеркнула, что мама сразу после рождения оставляла младшую дочь в доме ребенка.

— Вот так даже сегодня, когда система профилактики работает иногда чересчур бдительно, есть «слепые зоны». Они возникают, когда информация не передается от одного ведомства в другое, когда теряется по дороге или попадает в руки недобросовестных исполнителей. И в этих «слепых зонах» страдают дети..., — написала Кузнецова.

Как сообщили на сайте уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Кузнецова посетила в больнице девочку и ее сестру.

Ранее стало известно, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Девочку госпитализировали. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек. Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ по факту истязания шестилетней девочки.

Видео: Пресс-служба МВД России по Московской области

Читайте также: Сестру найденной в Талдоме девочки изъяли из семьи и поместили в больницу