Астролог рассказала, чего ждать от Марса в Близнецах

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Астролог Анастасия Широкова рассказала, какие неприятности настигнут людей 25 марта. В этот день Марс войдет в разрушительный градус Близнецов.

По словам специалиста, в таком положении планета влияет на всю ложь, обман и интриги, связанные с информацией, в том числе в СМИ.

По мнению эксперта, с 25 марта и далее в течение суток Марс соединится с Северным узлом. Это повлияет на тех, кто в чем-то провинился: скорее всего, их ждет наказание.

Специалист добавила, что такой градус Близнецов не предвещает никаких глобальных катастроф.

— Марс не делает ни одного мажорного бытового аспекта ни с одной планетой. Поэтому здесь можно расслабиться. Однако мое внимание привлек стерильный аспект относительно Урана. Я бы порекомендовала в эти несколько дней никуда не летать, — пояснила Широкова в интервью 5-tv.ru.

Ожидается, что все неблагоприятные события будут длиться недолго, в этот период стоит лишь «аккуратнее обращаться с информацией».

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