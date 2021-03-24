Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Нападающий сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на чистое второе место в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

Дзюба открыл счет в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором Россия играет против команды Мальты. Этот мяч стал для Дзюбы 27-м в составе сборной.

Артём Дзюба забивает первый гол @TeamRussia в отборочном турнире! 1:0 ведём pic.twitter.com/VHi6F3EPBk — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Таким образом, Дзюба обошел Владимира Бесчастных по количеству голов в составе сборной России (26 голов). Ранее Дзюба и Бесчастных делили второе место в списке лучших бомбардиров.

Лидерство в рейтинге сохраняет Александр Кержаков, на счету которого — 30 голов.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России начался вечером 24 марта в Та-Кали. Счет перед началом второго тайма — 0:2 в пользу гостей. В составе российской сборной помимо Дзюбы отличился Марио Фернандес.

УЕФА отказался перенести встречу, несмотря на сообщения о том, что из-за пандемии коронавируса власти Мальты запретили проводить в стране любые спортивные мероприятия до 11 апреля.

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