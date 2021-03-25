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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Фото: Скриншот видео с YouTube

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Татьяна Плотникова

В мире

Военные КНДР осуществили запуск минимум одного крупного снаряда в направлении Японского моря. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Тип запущенного снаряда пока неизвестен. Другие подробности также не приводятся, сообщает Yonhap.

При этом в Японии подтвердили, что со стороны КНДР был осуществлен запуск ракеты. Как уточнили в Стране восходящего солнца, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны государства. Правительство Японии отметило, что «неоднократные пуски баллистических ракет Северной Кореей являются серьезной угрозой для мирового сообщества, включая Японию», сообщает Kyodo.

В свою очередь, в США рассказали о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что одна из целей государства — нарастить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения. Он отметил необходимость «усовершенствования возможностей нанесения превентивных и ответных ядерных ударов, увеличения уровня точности таким образом, чтобы точно поражать любые стратегические объекты в области 15 тысяч километров».

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