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«Запах весны»: москвичам рассказали о погоде в столице на ближайшие три дня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Запах весны»: москвичам рассказали о погоде в столице на ближайшие три дня

Татьяна Плотникова

Город

В столичном регионе ожидается три солнечных дня без осадков до конца текущей недели. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, в четверг, пятницу и воскресенье москвичи и гости столицы смогут ощутить «запах весны» благодаря антициклоническому режиму, который принес солнечную погоду. При этом температура воздуха будет варьироваться от шести до девяти градусов тепла.

Лишь в субботу, 27 марта, возможны небольшие осадки, предупредил Вильфанд. В целом ожидать сильного потепления пока не стоит.

— Это не сумасшедшее потепление. Такой температурный фон — на два-четыре (градуса) выше нормы, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд подтвердил, что в центральной части европейской территории России наступил синоптический сезон весны.

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