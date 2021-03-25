Школу на 800 мест с залом хореографии построят в Щукине

Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Берзарина, 32 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект школы на 800 мест в Щукине. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что здание оформят в черно-белых тонах, а на окнах будет сделан цветной акцент.

— Для дополнительного контраста авторы украсили фасады яркими цветными акцентами — окна выделены панелями голубого и желтого цвета, — подчеркнул Кузнецов.

Строительство школы запланировано по адресу: улица Берзарина, владение 32. Общая площадь образовательного учреждения в четыре этажа составит около 13 тысяч квадратных метров.

В школе оборудуют современную столовую, зал хореографии для начальных классов. Кроме того, в учреждении будет функционировать медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотека и различные универсальные и специализированные классы. Возле школы возведут футбольную площадку и беговую дорожку, а также несколько площадок для командного спорта и площадки для воркаута, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали, как будет развиваться социальная инфраструктура ТиНАО