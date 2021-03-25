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Строительство «треугольного» учебного центра началось на севере Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Строительство «треугольного» учебного центра началось на севере Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 69 Карта всех событий

Строительство «треугольного» здания учебного центра началось на Ленинградском шоссе. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что в новом центре по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 69 (САО) появится школа на 200 мест и детский сад на 100 мест. Объект будет строиться в составе жилого комплекса Aquatoria. Девелопер проекта — компания Wainbridge.

— Разрешение на строительство учебного центра было получено 5 февраля 2021 года. Общая площадь объекта составит 4 553 квадратных метра, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что строительство центра планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Согласно проекту здание будет выполнено в форме треугольника. На пяти этажах центра расположатся классы, спортзалы, актовый зал, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кино- и фотолаборатория и другие помещения. Территорию около здания благоустроят. Специалисты сделают пешеходную зону, физкультурные площадки и место отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Ленинградское шоссеУчебный центрстроительство
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