Строительство «треугольного» учебного центра началось на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 69 Карта всех событий

Строительство «треугольного» здания учебного центра началось на Ленинградском шоссе. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что в новом центре по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 69 (САО) появится школа на 200 мест и детский сад на 100 мест. Объект будет строиться в составе жилого комплекса Aquatoria. Девелопер проекта — компания Wainbridge.

— Разрешение на строительство учебного центра было получено 5 февраля 2021 года. Общая площадь объекта составит 4 553 квадратных метра, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что строительство центра планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Согласно проекту здание будет выполнено в форме треугольника. На пяти этажах центра расположатся классы, спортзалы, актовый зал, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кино- и фотолаборатория и другие помещения. Территорию около здания благоустроят. Специалисты сделают пешеходную зону, физкультурные площадки и место отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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