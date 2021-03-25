Рейс Челябинск — Москва задержали из-за течи топлива самолета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В аэропорту Баландино задержали авиарейс сообщением Челябинск — Москва из-за обнаружения протечки топлива. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг, 25 марта.

Уточняется, что в 7:05 у самолета авиакомпании «Сибирь» после запуска левого двигателя была обнаружена течь топлива. В связи с этим рейс S7-1142 задержан в аэропорту вылета.

В пресс-службе пояснили, что на борту воздушного судна находились 170 пассажиров, в том числе 15 детей. Пострадавших нет. Граждан проводили в зону регистрации аэропорта, где они ожидают устранения неисправности.

Транспортная прокуратура проведет проверку в связи со случившемся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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