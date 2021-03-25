Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рейс Челябинск — Москва задержали из-за течи топлива самолета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рейс Челябинск — Москва задержали из-за течи топлива самолета

Виктория Родимкина

Происшествия

В аэропорту Баландино задержали авиарейс сообщением Челябинск — Москва из-за обнаружения протечки топлива. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в четверг, 25 марта.

Уточняется, что в 7:05 у самолета авиакомпании «Сибирь» после запуска левого двигателя была обнаружена течь топлива. В связи с этим рейс S7-1142 задержан в аэропорту вылета.

В пресс-службе пояснили, что на борту воздушного судна находились 170 пассажиров, в том числе 15 детей. Пострадавших нет. Граждан проводили в зону регистрации аэропорта, где они ожидают устранения неисправности.

Транспортная прокуратура проведет проверку в связи со случившемся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Летчик-испытатель объяснил, почему могли погибнуть пилоты Ту-22М3 в Калужской области

самолетзадержки рейсовтопливо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте