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За сутки в Москвы выявили 1787 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки в Москвы выявили 1787 новых случаев коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За минувшие сутки в столице выявили 1787 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за период пандемии в Москве зафиксировали 1 017 309 случаев инфекции. Общее людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 937 122.

Отмечается, что в 85 субъектах России за все время выявили 4 492 692 случая COVID-19. Число летальных исходов — 96 612. Выздоровел 4 109 281 пациент.

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