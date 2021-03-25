Коронавирус выявили у 9221 человека в России за сутки
В России за минувшие сутки выявлен 9221 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 марта.
Из числа зафиксированных за сутки случаев 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от коронавируса 393 человека. Полностью выздоровел 10 881 пациент за последние 24 часа.
Больше всего случаев выявили в столице, Московской области и Санкт-Петербурге, меньше всего — в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Тыва.
За все время пандемии в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса. Скончались от COVID-19 96 612 человека, выздоровели 4 109 281 человек.
Ранее вирусолог оценил вероятность заболевания двумя вариантами коронавируса.
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