Коронавирус выявили у 9221 человека в России за сутки

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В России за минувшие сутки выявлен 9221 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 25 марта.

Из числа зафиксированных за сутки случаев 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от коронавируса 393 человека. Полностью выздоровел 10 881 пациент за последние 24 часа.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявили в столице, Московской области и Санкт-Петербурге, меньше всего — в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Тыва.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса. Скончались от COVID-19 96 612 человека, выздоровели 4 109 281 человек.

Ранее вирусолог оценил вероятность заболевания двумя вариантами коронавируса.

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