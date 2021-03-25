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Вирусолог оценил вероятность заболевания двумя вариантами коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вирусолог оценил вероятность заболевания двумя вариантами коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Науке известны случаи, при которых у одного человека одновременно обнаруживались разные варианты коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

Как объяснил эксперт, подобные ситуации связаны с тем, что у вируса сегментированный геном, в котором происходят мутации — быстрые изменения генетической структуры.

— Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса, — рассказал Бутенко.

При этом вирусолог подчеркнул, что пока рано судить, влияет ли наличие у человека сразу нескольких разновидностей COVID-19 на течение заболевания и эффективность вакцинации.

Бутенко также рассказал в интервью радио Sputnik, что обнаружение в последнее время достаточно большого числа разновидностей коронавируса объясняется не только свойствами самого вируса, но и интенсивностью его изучения.

Ранее врач объяснил, как иммунитет защищает переболевших COVID-19 от новых штаммов.

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