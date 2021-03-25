Успешно выйти замуж: психолог рассказала, о чем говорят соцсети женщин

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Мужчина может предугадать цели и планы женщины, просматривая ее социальные сети, и таким образом подготовиться к первому свиданию. О том, на что мужчинам стоит обратить внимание в первую очередь, «Вечерней Москве» рассказала психолог Марина Гладышева.

По словам эксперта, в социальных сетях можно узнать об увлечениях, проблемах и стремлениях женщин. Они никогда не пишут о том, что их на самом деле не интересует.

— Если женщина блогер, то мужчине очень повезло. Все, что написано у женщины в соцсетях, имеет прямое отношение к ней. Мужчина может читать и понимать, какие мужчины ей нравятся, любит ли она детей, к чему она идет, — заметила Гладышева.

Также в интернете легко узнать о социальном статусе и уровне состоятельности женщины. Скорее всего, после наблюдения за ее аккаунтами мужчина поймет, в каком семейном положении находится пользовательница.

— Когда женщина скрывает свой социальный статус, это уже звоночек для мужчины: возможно, она чего-то стесняется и у нее есть проблема. Если человек что-то скрывает, значит, ему есть что скрывать, — предупредила психолог.

Легко сделать вывод о состоятельности женщины при помощи соцсетей, считает Голышева. Статус человека всегда отражается в его интересах. Стоит обратить внимание на то, чем женщина занимается в свободное время, какие предпочитает фильмы и книги, в какие ходит рестораны.

Психолог напомнила, что зачастую красивая картинка из соцсети не соответствует реальности:

— Соцсети – место, где можно кем-то казаться, а не быть. Это возможность начать все с нуля, выдавая себя за другого, а часто и возможность успешно выйти замуж.

Успех знакомства в интернете всецело зависит от серьезности намерений обеих сторон. Нужно четко определиться со своими желаниями и быть честными перед собой, считает специалист.

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