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ТПУ создадут на пересечении БКЛ и Троицкой линии столичного метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ТПУ создадут на пересечении БКЛ и Троицкой линии столичного метро

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на Ленинском проспекте обеспечит пересадку между двумя линиями Московского метрополитена и наземным городским транспортом. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, ТПУ будет создан на базе станции «Улица Новаторов» Троицкой линии метро и станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Здесь появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и паркинг. Один из вестибюлей будет объединенным для двух линий метро.

Загрутдинов отметил, что в ближайшие годы в Обручевском районе появится четыре станции метро: две станции БКЛ и две станции Троицкой линии. В результате ситуация с доступностью метро в районе изменится в лучшую сторону, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Метростанции с ТПУБКЛ
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