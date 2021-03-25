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Новые входы и вестибюли появятся на семи загруженных станциях МЦК
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новые входы и вестибюли появятся на семи загруженных станциях МЦК

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция ЗИЛ Карта всех событий

Новые входы и вестибюли появятся на семи загруженных станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в настоящее время вестибюли некоторых станций загружены более чем на 100 процентов. В этом году новые вестибюли появятся на станциях МЦК ЗИЛ и Локомотив. До конца года будут представлены проекты дополнительных вестибюлей и переходов еще для пяти станций МЦК: Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошево.

Новые входы и вестибюли появятся на семи загруженных станциях МЦКФото: Telegram / Дептранс

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, дополнительные выходы позволят распределить потоки пассажиров.

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