Эксперты посчитали невыполнимой идеей вход в соцсети по паспорту

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Роскомнадзор планирует получать личные данные граждан России во время их регистрации в соцсетях и мессенджерах. При этом на практике это сложно реализовать, так как большинство интернет-площадок являются иностранными. В случае если данная инициатива будет одобрена, то она может вызвать массовый отток людей из отечественных социальных сетей. По мнению экспертов, данная задумка не может быть выполнимой.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, данная идея основана на желании помочь пользователям управлять собственными персональными данными на разных сайтах.

— Представьте: есть бесчисленное число сайтов, где пользователи так или иначе оставляют о себе личную информацию. Часто бывает так, что они забывают, где и что указали. И вот должна появиться некая государственная система, в которую будут поступать данные со всех порталов, — объяснил Владимир Зыков телеканалу «360».

По идее, данная система должна позволить пользователю отозвать данное им разрешение на использование его персональных данных. Однако, по словам эксперта, остается неясным, зачем нужно собирать именно паспортные данные и адреса, так как для идентификации пользователя можно использовать номер телефона.

В свою очередь, юрист Сергей Богатов подчеркнул, что вопрос об анонимности в интернете является сложным и многогранным. С одной стороны, когда речь идет о травле и оскорблениях, обидчик остается неизвестным. Однако нет какого-то юридического документа, гласящего, что человек имеет полное право на анонимность. Зато есть общие требования и Конституция РФ. Помимо этого, у россиян есть право давать или не давать кому-либо свои личные данные.

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