Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сугробы в Москве уменьшатся на 10 сантиметров за выходные дни. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, из-за плюсовой температуры, которая установилась в Москве 25 марта, за выходные сугробы уменьшатся до 22–25 сантиметров. В понедельник, 29 марта, и вторник, 30 марта, потепление усилится. В результате снежный покров уменьшится до 16–19 сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве началась метеорологическая весна. В течение нескольких дней среднесуточная температура в столице останется выше нуля градусов.

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