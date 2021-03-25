Москвичам рассказали о погоде на выходных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В выходные дни в Москве и Московской области ожидается до 9 градусов тепла. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 27 марта, температура составит плюс 6-8 градусов. Ночью похолодает до плюс 2. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 28 марта, днем температура повысится до плюс 9 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее стало известно, что четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2021 года. По данным синоптиков, в течение дня в центре города воздух прогрелся до плюс 11,7 градуса.

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