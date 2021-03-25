Мэр Майкопа арестован по делу о вымогательстве

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Суд арестовал до 23 мая 2021 года мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила пресс-служба Майкопского городского суда.

— Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А. Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года подозреваемый предложил предпринимателю-аграрию обменяться земельными участками. Однако разница в их стоимости составила больше пяти миллионов рублей. Предприниматель отказался от сделки, после чего мэр начал угрожать бизнесмену расправой, из-за чего последнему пришлось согласиться на условия обмена, пишет РИА Новости.

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