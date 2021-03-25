Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мэр Майкопа арестован по делу о вымогательстве
Фото: moscow-live

Мэр Майкопа арестован по делу о вымогательстве

Никита Абрамов

Происшествия

Суд арестовал до 23 мая 2021 года мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила пресс-служба Майкопского городского суда.

— Майкопский городской суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гетманова А. Л. удовлетворил. Избрал обвиняемому Гетманову А. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года подозреваемый предложил предпринимателю-аграрию обменяться земельными участками. Однако разница в их стоимости составила больше пяти миллионов рублей. Предприниматель отказался от сделки, после чего мэр начал угрожать бизнесмену расправой, из-за чего последнему пришлось согласиться на условия обмена, пишет РИА Новости.

Читайте также: Суд арестовал руководителя тургруппы, участница которой погибла в Хибинах

арествымогательствомэр города
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте