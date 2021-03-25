Суд арестовал руководителя тургруппы, участница которой погибла в Хибинах

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Руководителя туристической группы, участница которой погибла при сходе лавины в Хибинах, арестовал Ленинский суд Мурманска. Об этом в четверг, 25 марта, сообщило РИА Новости.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, подозреваемый возглавлял туристическую группу детей в возрасте от 12 до 15 лет. По предварительной информации, не была учтена сложность рельефа и местности, а также погодные условия для лыжного похода с несовершеннолетними.

Мурманским следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка.

В понедельник, 22 марта, стало известно, что в районе поселка Имандра сошла лавина, под которую попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Одна из участниц тургруппы скончалась.

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