Группу детей, один из которых погиб при лавине, эвакуирует спецпоезд

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Туристическую группу, участница которой погибла при сходе снега в Хибинах, вывезут на специальном поезде в Апатиты. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

— После того как группа из 19 детей прибудет на станцию Имандра, они сядут в специально подготовленный вагон, который доставит их на крупную узловую станцию Апатиты. Там группу детей встретят сотрудники МЧС, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пути для детей организуют питание, пишет РИА Новости.

В понедельник, 22 марта, стало известно, что в районе поселка Имандра сошла лавина, под которую попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Одна из участниц тургруппы скончалась.

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