«Байки про «интернет по паспорту»: эксперты объяснили бессмысленность этой идеи

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Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал сообщения о намерении Роскомнадзора регистрировать новых пользователей в соцсетях и мессенджерах при наличии паспортных данных. По мнению эксперта, эта инициатива бессмысленна.

— Наверное, надзорное ведомство просто не в курсе, что соцсети давно все эти данные собрали, потому что сейчас при регистрации в любой соцсети требуется ввести номер телефона. В 99 процентах случаев у людей номера телефонов привязаны к их паспортным данным, — отметил Денис Терехов.

По его словам, нет никакой сложности с сопоставлением данных, привязанных к номеру телефона. Он также подчеркнул, что соцсети в курсе, что за люди оставляют комментарии на их площадках, отмечает НСН. При этом эксперт добавил, что опасения, которые касаются риска утечки персональных данных пользователей, высказанные критиками инициативы Роскомнадзора, являются несвоевременными.

Тем временем председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал «Царьграду», что российское общество запугивают байками про «интернет по паспорту».

— Все эти «пугалки» про интернет по паспорту уже несколько лет сознательно распространяются в обществе и в целом не имеют никакого отношения к действительности, — пояснил эксперт.

По его мнению, нужно рассуждать логически. Он также напомнил, что SIM-карты, с помощью которых люди выходят в мобильный интернет, все давно покупают при предоставлении паспорта.

Напомним, что ранее Роскомнадзор заявил, что паспортные данные при регистрации пользователей в социальных сетях и мессенджерах не будут запрашиваться. Также не нужно будет указывать место жительства.

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