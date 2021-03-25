Роскомнадзор: Паспортные данные не будут запрашивать при регистрации в соцсетях

Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

При регистрации в социальных сетях и мессенджерах не будут запрашивать паспортные данные и место жительства. Об этом рассказал представитель Роскомнадзора.

Ранее в Роскомнадзоре ввели проект, по которому россияне должны указывать данные паспорта при оформлении согласия на обработку персональных данных в интернете. Кроме того, предполагалось заполнение информации о месте жительства, контактах и других личных данных.

В ведомстве решили скорректировать проект. Представитель Роскомнадзора отметил, что ранее предлагался избыточный список личной информации, которую нужно было предоставить. Теперь обрабатывать планируют только те данные, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации.

Уточняется, что использование системы для согласия на обработку не будет обязательным при регистрации в социальных сетях и мессенджерах, сообщает РИА Новости.

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