Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году

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Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Данное заявление глава государства сделал на своей первой публичной пресс-конференции.

— Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок, — сообщил Байден.

Байден стал президентом США 20 января 2021 года. Он одержал победу над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Байден сообщил, что США будет сложно вывести войска из Афганистана в установленный срок.

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