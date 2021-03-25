Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году
Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Данное заявление глава государства сделал на своей первой публичной пресс-конференции.
— Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок, — сообщил Байден.
Байден стал президентом США 20 января 2021 года. Он одержал победу над бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Байден сообщил, что США будет сложно вывести войска из Афганистана в установленный срок.
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