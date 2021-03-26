Число случаев коронавируса в мире превысило 124,5 миллиона

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зарегистрировано 124 535 520 случаев заражения.

За последние сутки выявлен 575 191 новый случай инфицирования COVID-19. Количество летальных исходов за минувшие 24 часа возросло на 10 421, до 2 738 876.

Более 44 процентов новых случаев коронавируса были зарегистрированы в Европе (256 686), на втором месте — Северная и Южная Америка (191 246), на третьем — Юго-Восточная Азия (62 949).

Среди отдельных государств по количеству случаев COVID-19 первое место остается за США (29 653 604). Затем идут Бразилия (12 130 019), Индия (11 787 534), Россия (4 492 692), Великобритания (4 312 912), Франция (4 306 105), Италия (3 440 862), Испания (3 241 345), Турция (3 091 282), Германия (2 713 180), Колумбия (2 347 224) и Аргентина (2 261 577), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавируса за сутки в Москве составило 1069 человек. За все время пандемии московским медикам удалось вылечить больше 252 тысяч человек.

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