Столичные врачи вылечили от коронавируса уже 252 тысячи человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Москве составило 1069 человек. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 3 октября.

Число победивших COVID-19, по ее словам, продолжает расти. За все время пандемии московским медикам удалось вылечить больше 252 тысяч человек.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1069 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087, — цитирует Ракову столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19. Москвичи, которые лечатся от COVID-19 дома, будут бесплатно получат противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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