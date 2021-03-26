Названы основные версии крушения вертолета под Калининградом

Фото: mosavia.mos.ru/ГКУ Московский авиационный центр

Следствие рассматривает две основные версии причин крушения вертолета Ка-32, принадлежащего МЧС России, которое произошло в Калининградской области. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Как уточнил руководитель Калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков, одна из версий — нарушение правил эксплуатации. Также не исключается чрезвычайная ситуация на борту воздушного судно или воздействие внешних факторов.

Сумароков рассказал, что следователи транспортируют обломки вертолета на берег для проведения необходимых следствию экспертиз.

Сумароков также сообщил, что по факту жесткой посадки вертолета Калининградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что один человек погиб, двое пострадали в результате падения вертолета КА-32 МЧС РФ в акваторию Куршского залива Калининградской области.

Читайте также: Следком уточнил число пострадавших при крушении вертолета под Калининградом