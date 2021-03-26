Следком уточнил число пострадавших при крушении вертолета под Калининградом

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На борту вертолета КА-32 МЧС РФ, который потерпел крушение в акватории Куршского залива Калининградской области, находились три, а не четыре человека, как предполагалось ранее. Об этом в ночь на пятницу, 26 марта, рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, в результате крушения воздушного судна погиб бортмеханик, его тело извлекли из воды. Командир экипажа и второй пилот спасены, их доставили в больницу.

По факту крушения вертолета организована проверка по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС рассказали, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились трое: один человек погиб, двое пострадали.

Читайте также: Следком начал проверку после крушения вертолета под Калининградом