Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 марта

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В пятницу, 26 марта, погоду в столичном регионе будет определять гребень азорского антициклона. Он принес переменную облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит пять-семь градусов тепла, в Московской области ожидается от трех до восьми градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется слабый, переменного направления. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики рассказали, что сугробы в Москве уменьшатся на 10 сантиметров за выходные.

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