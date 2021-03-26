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Анастасия Ракова рассказала, каких пациентов чаще госпитализируют в столице
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова рассказала, каких пациентов чаще госпитализируют в столице

Ксения Монахова

Город

В больницы Москвы ежедневно попадают от 600 до 750 пациентов с коронавирусной инфекцией. Около 75 процентов из них являются пожилыми людьми. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В объеме госпитализаций (за последнюю неделю 600–750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет, — отметила Ракова.

По ее словам, в начале марта среди заболевших коронавирусом было зафиксировано около 66 процентов людей старшего поколения. Однако к настоящему времени этот показатель вырос до 75 процентов.

Анастасия Ракова подчеркнула, что в общем показатели заболеваемости коронавирусом в столице остаются на значимом уровне, однако по сравнению с декабрем заметно снижение, передает РИА Новости.

Ранее заместитель мэра рассказала, что около 44 процентов жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Она отметила, что это является довольно высоким показателем.

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