Диетолог назвала продукт, который помогает бороться с перепадами настроения весной

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Томаты рекомендуется есть для поднятия настроения, так как в них содержится аминокислота триптофан, строительный элемент гормона счастья. Об этом рассказала врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

Эксперт уточнила, что с едой серотонин не поступает, однако поступают те компоненты, которые строят его в организме. Главным «кирпичом» гормона счастья является триптофан. Он содержится в тех продуктах питания, которые рекомендуется включить в рацион в периоды плохого настроения.

К таким продуктам относятся спелые томаты. Их следует употреблять в количестве 2–3 в день. Кроме того, овощ богат ликопином, который помогает сохранить красоту, а также ценен для мужского здоровья.

Специалист добавила, что триптофан содержится в финиках и шоколаде. Злоупотреблять этими продуктами не рекомендуется, но можно изредка побаловать себя в течение дня.

Аминокислота встречается и в составе соевых продуктов и сыров. Несколько раз в неделю можно есть тофу, а сыр лучше есть в первой половине дня небольшими порциями несколько раз в неделю, сообщила собеседница агентству городских новостей «Москва».

— Достаточный уровень серотонина в организме поддерживает не только триптофан, но и достаточное содержание фолиевой кислоты, то есть витамина В9, и вообще в принципе все витамины группы В. Фолиевая кислота содержится в шпинате, печени, орехах и свежей зелени, — заключила Королева.

Напомним, ранее врач-диетолог рассказала, что избежать весеннего авитаминоза поможет правильный подбор рациона. Еда должна содержать весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки.

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