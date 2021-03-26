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Студенты из московского колледжа взяли серебро на федеральном Кубке по финансовым боям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Студенты из московского колледжа взяли серебро на федеральном Кубке по финансовым боям

Иван Юминов

Образование

Студенты из столичного колледжа заняли второе место на первом федеральном Кубке по финансовым боям, прошедшем в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента финансов в пятницу, 26 марта.

Состязания проходят с 15 по 27 марта. Из 148 команд, принимающих в них участие, восемь представляют Москву. Победителями от столицы стали три команды из Московского колледжа бизнес-технологий. Следующий этап пройдет осенью 2021 года. Турнир проводится в онлайн-формате, его главная цель — повышение уровня финансовой грамотности среди школьников и студентов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о проведении Всероссийской недели финансовой грамотности с 22 по 28 марта.

Читайте также: Более 2,2 тысячи учеников представят Москву в финале Всероссийской олимпиады школьников

Фестиваль финансовой грамотностиДепартамент финансов Москвыкубок
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