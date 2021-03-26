Студенты из московского колледжа взяли серебро на федеральном Кубке по финансовым боям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Студенты из столичного колледжа заняли второе место на первом федеральном Кубке по финансовым боям, прошедшем в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента финансов в пятницу, 26 марта.

Состязания проходят с 15 по 27 марта. Из 148 команд, принимающих в них участие, восемь представляют Москву. Победителями от столицы стали три команды из Московского колледжа бизнес-технологий. Следующий этап пройдет осенью 2021 года. Турнир проводится в онлайн-формате, его главная цель — повышение уровня финансовой грамотности среди школьников и студентов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о проведении Всероссийской недели финансовой грамотности с 22 по 28 марта.

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