Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД РФ прокомментировал действия Болгарии против российских дипломатов
Фото: МИД РФ

МИД РФ прокомментировал действия Болгарии против российских дипломатов

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Российских дипломатов выслали из Болгарии без предъявления доказательств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 26 марта.

Двух сотрудников посольства России в Софии объявили персонами нон грата 22 марта. Им выдвинули требование покинуть страну в течение 72 часов.

В МИД России объявление дипломатов персонами нон грата назвали «пятым демаршем». Захарова добавила, что в Болгарии случилось обострение «антироссийской шпиономании» на фоне парламентских выборов, которые должны пройти в стране 4 апреля.

— Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата — это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств, — уточнила Захарова.

Кроме того, в МИД считают, что высылка российских дипломатов была организована извне.

— Это не отвечает интересам народа Болгарии. Скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось о проверке по делу о шпионаже в Болгарии в пользу России. В российском посольстве заявляли, что дело о шпионаже в Болгарии должно быть деполитизировано.

Читайте также: Захарова заявила, что Украина «исследует дно демократии»

МИД РоссииБолгарияпосол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте