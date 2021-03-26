МИД РФ прокомментировал действия Болгарии против российских дипломатов

Фото: МИД РФ

Российских дипломатов выслали из Болгарии без предъявления доказательств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 26 марта.

Двух сотрудников посольства России в Софии объявили персонами нон грата 22 марта. Им выдвинули требование покинуть страну в течение 72 часов.

В МИД России объявление дипломатов персонами нон грата назвали «пятым демаршем». Захарова добавила, что в Болгарии случилось обострение «антироссийской шпиономании» на фоне парламентских выборов, которые должны пройти в стране 4 апреля.

— Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата — это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств, — уточнила Захарова.

Кроме того, в МИД считают, что высылка российских дипломатов была организована извне.

— Это не отвечает интересам народа Болгарии. Скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось о проверке по делу о шпионаже в Болгарии в пользу России. В российском посольстве заявляли, что дело о шпионаже в Болгарии должно быть деполитизировано.

Читайте также: Захарова заявила, что Украина «исследует дно демократии»