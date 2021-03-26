Россиянам рассказали, как оформить свидетельство пенсионера

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

При оформлении свидетельства пенсионера в территориальном органе Пенсионного фонда России документ будет оформлен в день обращения. Об этом говорится в проекте, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При электронной подаче заявления оформление свидетельства пенсионера может занять три дня. Для оформления документа необходимо предоставить в ведомство данные СНИЛС, две фотографии, контактную информацию и вид получаемой пенсии.

Ранее жителям России рассказали, на какие выплаты можно рассчитывать в 2021 году.

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