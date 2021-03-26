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Мария Захарова заявила, что РФ ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море
Фото: МИД РФ

Мария Захарова заявила, что РФ ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россия адекватно ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море, несмотря на то, что альянс ищет угрозу не с той стороны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 26 марта.

Захарова уточнила, что с точки зрения обеспечения собственной безопасности Россия будет адекватно отвечать на действия НАТО в Черном море. Она добавила, что над НАТО нависли новые угрозы не со стороны Москвы, а со стороны пандемии и экономического кризиса.

— Новые вызовы и угрозы — это пандемия, это финансовая и экономическая нестабильность, это проблемы прав человека и их политизация, это нерешенные проблемы западного мира, такие как расизм, национализм, дискриминация, — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее Захарова заявила, что Украина «исследует дно демократии», вводя санкции в отношении россиян.

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МИД РоссииМария ЗахароваНАТО
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