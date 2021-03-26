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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до 27 марта из-за гололедицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до 27 марта из-за гололедицы

Иван Юминов

Город

Синоптики предупредили о «желтом» уровне опасности, который будет действовать в столице и Подмосковье до утра 27 марта из-за гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре России в пятницу, 26 марта.

— Местами гололедица. Период предупреждения — с 22:00 26 марта до 10:00 27 марта, — сообщили синоптики.

Ночью в субботу, 27 марта, в столице ожидается от нуля до двух градусов тепла, в области — от минус двух до плюс трех градусов. Днем столбик термометра поднимется до шести — восьми градусов тепла.

Ранее сообщалось о том, что сугробы уменьшатся в Москве на десять сантиметров за выходные.

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