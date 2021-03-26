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Водителей предупредили о затруднениях движения в некоторых районах Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водителей предупредили о затруднениях движения в некоторых районах Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Водителей предупредили о затруднениях движения в некоторых районах Москвы. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что небольшие затруднения имеются на Русаковской улице в сторону области, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от начала Лужнецкой эстакады до Кутузовского проспекта.

Водителям посоветовали выезжать в сторону Московской области после вечернего часа пик.

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