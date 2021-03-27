Реконструкция главного здания Пушкинского музея начнется после 2023 года

Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Реконструкцию главного здания Пушкинского музея начнут после 2023 года. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак.

Она уточнила, что в 2023 году планируют открыть депозитарий музея, пространство для выставок и реставрационные мастерские.

— В это же время будут готовы новое здание, связанное с импрессионистами, и Дом текста — тоже фантастическое место, уникальное, не имеющее аналогов в мире. Как только откроется депозитарий, мы будем перевозить туда наши экспонаты из главного здания, — сообщила Лошак.

Она добавила, что в музее уже готовятся к экспертизе главного здания и его закрытию на реконструкцию. В 2023 году также планируют закрыть на ремонт гравюрный кабинет.

Директор отметила, что в Пушкинском музее закончили расширять подземное пространство и перешли к более динамичным работам, пишет Интерфакс.

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