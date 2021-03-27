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Реконструкция главного здания Пушкинского музея начнется после 2023 года
Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

Реконструкция главного здания Пушкинского музея начнется после 2023 года

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Реконструкцию главного здания Пушкинского музея начнут после 2023 года. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак.

Она уточнила, что в 2023 году планируют открыть депозитарий музея, пространство для выставок и реставрационные мастерские.

— В это же время будут готовы новое здание, связанное с импрессионистами, и Дом текста — тоже фантастическое место, уникальное, не имеющее аналогов в мире. Как только откроется депозитарий, мы будем перевозить туда наши экспонаты из главного здания, — сообщила Лошак.

Она добавила, что в музее уже готовятся к экспертизе главного здания и его закрытию на реконструкцию. В 2023 году также планируют закрыть на ремонт гравюрный кабинет.

Директор отметила, что в Пушкинском музее закончили расширять подземное пространство и перешли к более динамичным работам, пишет Интерфакс.

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