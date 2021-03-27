Экономист заявил о праве россиян на пармезан

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Право на употребление пармезана есть у всех жителей России. Об этом заявил главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

— Когда власти России запрещают ввоз каких-либо продуктов, то речь идет о том, что в стране снижается уровень продовольственной безопасности. При этом никогда даже не обсуждается, что кроме бедных есть богатые люди, у которых тоже есть право на питание в соответствии со своими доходами. У них есть право на пармезан, — высказал свое мнение Василий Узун.

По его мнению, необходимо искать более мягкие варианты регулирования подобных вопросов. Главное — не возвращаться «к временам запретов на Coca-Cola», отмечает НСН. Эксперт предположил, что товар может быть дороже, но должен присутствовать на рынке.

— Пармезан — это специфический товар, и заменить его другая страна не может, — считает экономист.

Ранее стало известно, что посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал ошибкой тот факт, что сыр пармезан попал в список продуктов, запрещенных для ввоза в Россию.

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