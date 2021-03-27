ДТП с участием двух автомобилей произошло на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 17 Карта всех событий

Столкновение двух автомобилей произошло на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в субботу, 27 марта.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте в районе дома 17, перекрыта левая полоса. Движение в сторону центра осложнено на 2,8 километра, на правой полосе также проводятся дорожные работы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно о ДТП на МКАД с участием двух автомобилей.

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