Два автомобиля столкнулись на 33-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД в столице. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в субботу, 27 марта.

Инцидент произошел на внутренней стороне 33-го километра МКАД. Автомобили столкнулись в крайнем правом ряду, движение затруднено на два километра, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что автомобиль скрылся в Москве после ДТП с пострадавшим.

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