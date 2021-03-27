Автомобиль скрылся после ДТП с пострадавшим в центре Москвы
Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий
В центре столицы в ночь на субботу, 27 марта, произошла авария с участием двух машин. Автомобили столкнулись на Смоленском бульваре.
В результате происшествия пострадал один человек. Одна из машин поспешила скрыться с места ДТП.
В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП на МКАД. Отмечается, что столкнулись три автомобиля.
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