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Автомобиль скрылся после ДТП с пострадавшим в центре Москвы
Фото: Pixabay / klimkin

Автомобиль скрылся после ДТП с пострадавшим в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий

В центре столицы в ночь на субботу, 27 марта, произошла авария с участием двух машин. Автомобили столкнулись на Смоленском бульваре.

В результате происшествия пострадал один человек. Одна из машин поспешила скрыться с места ДТП.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП на МКАД. Отмечается, что столкнулись три автомобиля.

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