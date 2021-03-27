Два человека пострадали в ДТП на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 60-й километр Карта всех событий
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 60-м километре МКАД на внешней стороне. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил в пятницу, 26 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.
Отмечается, что столкнулись три автомобиля.
В настоящее время перекрыто четыре полосы движения.
Ранее сообщалось, что полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы. В результате ДТП пострадавший скончался.
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