Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 60-й километр Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 60-м километре МКАД на внешней стороне. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил в пятницу, 26 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.

Отмечается, что столкнулись три автомобиля.

В настоящее время перекрыто четыре полосы движения.

Ранее сообщалось, что полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы. В результате ДТП пострадавший скончался.

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