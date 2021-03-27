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Два человека пострадали в ДТП на МКАД
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 60-й километр Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 60-м километре МКАД на внешней стороне. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил в пятницу, 26 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.

Отмечается, что столкнулись три автомобиля.

В настоящее время перекрыто четыре полосы движения.

Ранее сообщалось, что полицейский на служебном авто сбил насмерть пешехода на западе Москвы. В результате ДТП пострадавший скончался.

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МоскваДТПпострадавшие
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