Представитель WWF назвал ведущую тему «Часа Земли — 2021»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2021 году ведущей темой всемирной акции «Час Земли» станет экологическая открытость. Об этом «Вечерней Москве» рассказал координатор ежегодного мероприятия, директор по маркетингу и коммуникациям WWF Юрий Сочнев.

По словам эксперта, выбор данной тематики особенно актуален в контексте событий минувшего года, который запомнился россиянам крупными техногенными катастрофами. В связи с этим на сайте «Часа Земли» открыт сбор подписей под обращением к правительству РФ. Целью этого является совершенствование закона о доступе к экологической информации.

— Очень важно, чтобы подобные аварии не повторялись. У нас есть закон о доступе к экологической информации, но определенные пункты делают его несовершенным. Сейчас закон дает возможность не предоставлять сведения по некоторым аспектам. С этим нужно работать, чтобы предоставление информации было обязательным, — отметил Сочнев.

В рамках акции «Час Земли», которая будет проходить 27 марта с 20:30 до 21:30, погаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля и других знаковых зданий столицы. Помимо Москвы, по словам Сочнева, в мероприятии примут участие еще около тысячи российских городов.

— «Час Земли» имеет символический, просветительский смысл, ведь отключается только подсветка зданий, а не все электроприборы. Это дает понимание того, что ресурсы нужно экономить и относиться к ним бережно. Этот час — возможность задуматься о существующих проблемах, — объяснил эксперт.

В этом году организаторы «Часа Земли» отказались от проведения культурно-досуговых мероприятий на улицах Москвы из-за эпидемиологической ситуации. Мероприятие пройдет в режиме онлайн. На сайте 60.wwf.ru запустят трансляцию с Красной площади, а также обсудят итоги акции, сообщил Сочнев.

В России акция проводится с 2009 года. Каждый раз Всемирный фонд дикой природы выбирает для нее новую тему.

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