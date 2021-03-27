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Рогозин объяснил планы Маска по вопросу терраформирования Марса
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Рогозин объяснил планы Маска по вопросу терраформирования Марса

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Призывы к терраформированию планет — преобразованию для создания «земных» условий — являются прикрытием для того, чтобы вывести в космос ядерное оружие. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 27 марта.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования Марса является сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.

По мнению Рогозина, к Марсу это имеет косвенное отношение, так как основная цель таких действий — «терраформирование» Земли.

— Тот, кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю. Причем навсегда, — отметил глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Рогозин опроверг заявление о том, что сотрудничество РФ и КНР по Луне направлено против Запада.

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Дмитрий РогозинИлон МаскМарс
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