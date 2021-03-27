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Движение восстановили после инцидента с горящим автомобилем на МКАД
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение восстановили после инцидента с горящим автомобилем на МКАД

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 44-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Движение транспорта восстановили на 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) после случая с загоревшимся автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в субботу, 27 марта.

В дептрансе уточнили, что автомобиль был убран с проезжей части.

— Автомобиль эвакуирован. Движение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. Движение транспорта было затруднено на 1,5 километра.

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