Путин рассказал, как подготовился к возможным последствиям вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин раскрыл детали подготовки к возможным последствиям вакцинации от коронавируса.
По его словам, он приготовил градусник на случай плохого самочувствия.
— Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Президент России привился от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин чувствует себя хорошо и планирует продолжить полноценную работу. У президента не было выявлено никаких негативных последствий вакцинации.
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