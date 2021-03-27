Путин рассказал, как подготовился к возможным последствиям вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин раскрыл детали подготовки к возможным последствиям вакцинации от коронавируса.

По его словам, он приготовил градусник на случай плохого самочувствия.

— Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России привился от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин чувствует себя хорошо и планирует продолжить полноценную работу. У президента не было выявлено никаких негативных последствий вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков не сказал, какой вакциной от коронавируса привился Путин