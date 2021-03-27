Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин рассказал, как подготовился к возможным последствиям вакцинации от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин рассказал, как подготовился к возможным последствиям вакцинации от COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин раскрыл детали подготовки к возможным последствиям вакцинации от коронавируса.

По его словам, он приготовил градусник на случай плохого самочувствия.

— Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России привился от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин чувствует себя хорошо и планирует продолжить полноценную работу. У президента не было выявлено никаких негативных последствий вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков не сказал, какой вакциной от коронавируса привился Путин

вакцинацияВладимир Путинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте