Ограничения для культурных учреждений в Москве пока не планируют смягчать

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти пока не планируют отменять ограничения по максимальной заполняемости залов для учреждений культуры. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

— Для того, чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что открываем большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, а люди начинают строить планы. Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнение специалистов из соответствующих органов, и пока таких решений не принято, — сказал он, отвечая на вопрос планируется ли смягчить меры для культурных учреждений и увеличить число посетителей в залах.

Чиновник отметил, что это серьезный вопрос, от которого зависит безопасность людей, поэтому сегодняшняя 50-процентная заполняемость залов в культурных столичных учреждениях пока останется, передает ТАСС.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные учреждения культуры смогут принимать зрителей с ограничением в 50 процентов от вместимости залов.

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