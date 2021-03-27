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Семь человек пострадали при стрельбе возле бара в Филадельфии
Фото: twitter.com/haleyhughey

Семь человек пострадали при стрельбе возле бара в Филадельфии

Юлия Курганова

Происшествия

Семь человек пострадали в результате стрельбы у спорт-бара в Филадельфии. Кадры с места происшествия опубликовал в субботу, 27 марта, телеканал ABC7.

Неизвестный открыл стрельбу после конфликта, который случился внутри бара. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Всех пострадавших доставили в больницы, состояние трех из них врачи оценивают как критическое. Среди семи жертв, все мужчины, — двое 17-летних, 18-летний, два 21-летних, 23-летний и 42-летний, сообщает издание Philadelphia Inquirer.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии. По словам главы полиции города, в результате инцидента два человека погибли и восемь пострадали.

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