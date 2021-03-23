Жертвами стрельбы в супермаркете в Колорадо стали десять человек

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В результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо в США были убиты десять человек. Среди жертв есть один полицейский, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на власти штата.

Буквально час назад сообщалось, что погибших всего шесть человек. Однако по мере того как полицейские обследуют место преступления, они находит все новые тела.

О ситуации в Колорадо уже доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Полиция города Боулдер в штате Колорадо сообщила о стрельбе около 21:00 по московскому времени. Сейчас в город стянуты силы полиции и спецназа. Число силовиков в городе уже исчисляется сотнями.

Ранее сообщалось, что двух человек убили при стрельбе в супермаркете Колорадо. Также известно, что еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии.

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