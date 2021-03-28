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Российские фигуристы выиграли медальный зачет на чемпионате мира в Швеции
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Российские фигуристы выиграли медальный зачет на чемпионате мира в Швеции

Юлия Курганова

Спорт

Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию.На счету отечественной сборной, которая выступала на турнире в Швеции под нейтральным флагом, — три золотых медали, одно серебро и две бронзы.

Последними победителями среди российских фигуристов стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выступавшие в категории танцы на льду.

Перед этим россияне впервые в истории заняли весь пьедестал чемпионата мира: первое место заняла Анна Щербакова, на втором оказалась Елизавета Туктамышева и бронзовую медаль выиграла Александра Трусова.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в парном катании. В этой же категории у россиян еще есть бронзовые медали — их выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Второе место в общем медальном зачете заняли американцы — у них одна золотая медаль и одна бронзовая. Третьими стали японские фигуристы с одним серебром и одной бронзой.

Читайте также: Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате мира

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